Капитан ФК "Локомотив" Чорлука вернулся в Россию для подготовки к возобновлению сезона РПЛ

Сезон РПЛ из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат России с 21 июня. Спустя два дня правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию.

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Защитник и капитан московского футбольного клуба "Локомотив" в четверг прилетел в Москву для подготовки к возобновлению сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

"Сегодня Чорлука вернулся в Россию", - сообщили в пресс-службе. В клубе отметили, что 34-летний хорватский защитник вернулся в Москву на том же самолете, что и трое игроков ЦСКА - хорваты Никола Влашич и Кристиан Бистрович, а также словенец Яка Бийол.

Единственным иностранным игроком "Локомотива", продолжающим находиться за пределами России, остается немецкий защитник Бенедикт Хеведес. В стране уже находятся защитники Брайан Идову (Нигерия), Соломон Кверквелия (Грузия), Мацей Рыбус (Польша) и Мурило (Бразилия), полузащитники Гжегож Крыховяк (Польша) и Жоао Марио (Португалия), а также нападающие Лука Джорджевич (Черногория), Эдер (Португалия) и Джефферсон Фарфан (Перу). 16 мая стало известно, что южноамериканский форвард стал первым игроком РПЛ, у которого был выявлен коронавирус.

"Локомотив" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет 9 очков.