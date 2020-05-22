Кьеллини: укус Суареса на чемпионате мира 2014 года по футболу - его стратегия борьбы

ТАСС, 22 мая. Уругвайский нападающий Луис Суарес укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини во время матча чемпионата мира 2014 года по футболу, избрав подобное поведение в качестве стратегии ведения борьбы на поле. Такое мнение высказал сам пострадавший игрок, чей комментарий приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Инцидент произошел во время заключительного матча группового этапа мирового первенства. По ходу второго тайма Суарес укусил Кьеллини в плечо, однако арбитр упустил момент и не наказал нападающего. Встреча завершилась победой уругвайцев со счетом 1:0, что позволило им выйти в плей-офф турнира. Позже Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала Суареса на четыре месяца, так как он и ранее отмечался подобными действиями.

"На чемпионате мира 2014 года ничего страшного не произошло. Я весь матч опекал [Эдинсона] Кавани, а потом почувствовал, что меня укусили за плечо, это стратегия борьбы Суареса. Мы с ним похожи, мне нравятся такие нападающие, как он. Я иногда тоже веду себя ужасно на поле и горжусь этим", - сказал Кьеллини.

За сборную Италии Кьеллини сыграл в 103 матчах и забил восемь мячей. В ее составе он стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года. Суарес провел за сборную Уругвая 113 встреч и отметился 59 голами.