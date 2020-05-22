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Зимние олимпийские виды спорта

Министерство спорта положительно оценило выступление российских лыжников в минувшем сезоне

В минувшем сезоне Александр Большунов стал первым в современной истории России обладателем Кубка мира
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министерство спорта России положительно оценило результаты отечественных лыжников в прошедшем сезоне. Об этом ТАСС в пятницу рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Экспертный совет Миспорта по итогам сезона ежегодно дает оценку работе федераций и тренерского штаба сборных по каждому из олимпийских видов спорта.

"Было заочное заседание экспертного совета Минспорта, мы получили определенные рекомендации. В целом, все удовлетворительно. У женской сборной - удовлетворительно, у мужчин, по-моему, отличная оценка", - сказала Вяльбе.

В минувшем сезоне Александр Большунов стал первым в современной истории России обладателем Кубка мира, в десятке лучших также расположился еще один россиянин Сергей Устюгов (8). В общем зачете Кубка мира у женщин третье место заняла россиянка Наталья Непряева.

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