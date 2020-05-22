Российские лыжники в этом году не смогут провести традиционный сбор в Эстонии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) из-за ситуации с пандемией коронавируса не сможет провести традиционный первый предсезонный сбор национальной команды в Эстонии. Об этом ТАСС сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

В состав сборной России по лыжным гонкам на новый сезон вошли 39 человек, которые разделены на четыре тренировочные группы. Их возглавляют Маркус Крамер (9 человек), Виктор Бородавко (10), Олег Перевозчиков (8) и Егор Сорин (12).

"Первый сбор у лыжников пройдет точно не в Эстонии. Разные группы поедут в разные места, кто-то хотел начать с Тюмени, кто-то - с Кировска, а потом переехать в подмосковный Пересвет, кто-то собирается начать с Малиновки. В одном месте все точно не стартуют, у каждой группы свои планы", - сообщила Вяльбе.