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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе надеется, что российские лыжники приступят к тренировкам в начале июня

Минспорт 14 мая направил в адрес руководителей субъектов Российской Федерации рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские лыжники надеются приступить к тренировкам уже в начале июня, но точные даты старта централизованной подготовки в данный момент назвать сложно. Об этом рассказала ТАСС глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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Из-за пандемии коронавирусной инфекции с начала апреля были закрыты все подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. Минспорт 14 мая направил в адрес руководителей субъектов Российской Федерации рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в сфере физической культуры и спорта.

"Мы ждем официального приказа Минспорта [о возобновлении тренировок], дальше пока не планируем. Как только приказ будет, тогда уже можно будет о чем-то говорить, а сейчас это все - пальцем в небо. Но надеемся, что в начале июня сможем уже поехать на тренировки", - сказала Вяльбе.

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