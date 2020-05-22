В Японии считают, что МОК полон решимости провести Олимпиаду в Токио в 2021 году

"Разве это не демонстрирует решимость господина Баха с успехом провести Игры в Токио в следующем году", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать недавнее заявление президента МОК Томаса Баха о том, что Олимпийские игры, скорее всего, придется отменить, если не получится провести их летом 2021 года.

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Япония считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) с учетом ситуации с пандемией коронавируса полон решимости провести Олимпийские игры в Токио в следующем году. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. По словам Баха, премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал ему понять, что лето следующего года является последним вариантом для проведения Игр.

Договоренность о переносе Игр на следующий год из-за коронавируса была достигнута 24 марта. Стороны пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. При этом само название "Токио-2020" будет сохранено.

МОК очень долго не соглашался на перенос Олимпиады, организация не хотела нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии - страна уже потратила на подготовку больше $12 млрд. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в $1 млрд. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами участники, еще только предстоит подсчитать.