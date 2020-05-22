Реконструкция гребной базы для проведения международных турниров началась в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 мая. /ТАСС/. Реконструкция гребной базы "Олимпийская" в поселке Лозовый Приморского края, где с 1988 года готовили спортсменов к российским и международным соревнованиям, началась со сноса старого здания базы. К апрелю 2021 года на его месте построят новый круглогодичный центр спортивной подготовки сборных команд Приморского края и России по гребле и другим видам спорта, сообщил в пятницу журналистам представитель генподрядчика реконструкции.

Реконструкция гребной базы проходит в рамках национального проекта "Демография". На модернизацию спортивного объекта будет выделено почти 290 млн рублей из федерального бюджета, около 140 млн рублей - из краевого.

"[Начали] реконструкцию гребной базы, производим демонтаж здания. Сроки демонтажа ориентировочно - три недели. Начнем работать через неделю по возведению финишной вышки. <…> Строительство самого здания, бетонной части и основных каркасов планируется [начать] к августу-сентябрю текущего года. <…> Окончание строительства планируется на апрель следующего года", - сказал представитель компании "Техпроматлант" Дмитрий Фисенко.

Он добавил, что параллельно с этим будут идти отделочные работы и обустройство фасада здания, наружных сетей, теплоснабжения, водоснабжения, канализации и территории. Важным нововведением станет строительство финишной вышки, которая по современным мировым стандартам должна находиться в отдельно стоящем здании.

Присутствовавший на первом этапе демонтажа гребец-каноист, призер летних Олимпийских игр в Лондоне Иван Штыль рассказал, что в первый раз попал на "Олимпийскую" в 1999 году. "Тогда это была самая современная база в России", - отметил спортсмен. Он уточнил, что база могла служить и дальше, но перестала соответствовать стандартам проведения международных соревнований.

Гребная база "Олимпийская" построена в 1988 году для подготовки сборной СССР по гребле на байдарках и каноэ к летней Олимпиаде в Сеуле. В дальнейшем на ней неоднократно готовили к международным соревнованиям членов сборной России и именитых приморских гребцов, в том числе призеров Олимпийских игр Ивана Штыля и Георгия Цыбульникова.

Нацпроект "Демография"

Региональный проект "Спорт - норма жизни" входит в нацпроект "Демография" и предусматривает, что к 2024 году Приморье достигнет показателя обеспеченности спортивными объектами в 55,6%. На 1 января 2020 года этот показатель составлял 38,4%.