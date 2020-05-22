Исполком РФБ по вопросу досрочного завершения чемпионата России состоится 27 мая

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) 27 мая проведет заседание исполкома по вопросу досрочного завершения чемпионата России в рамках Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС в пятницу рассказал президент РФБ Андрей Кириленко.

Баскетбола не будет.

Баскетбола не будет. Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона

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Права на проведение чемпионата России делегированы Единой лиге ВТБ, именно она определяет порядок выявления победителей и призеров чемпионата России и подводит его итоги. Исполком РФБ на основании представления лиги эти итоги должен утвердить.

"Исполком пройдет в следующую среду по видеосвязи", - сказал Кириленко.

Также будет рассмотрен вопрос с чемпионатами Суперлиги и первенства России среди юниоров до 21 года.

Единая лига ВТБ 27 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса. Чемпион лиги этого сезона определен не будет.

На момент окончания турнира лидером в турнирной таблице были подмосковные "Химки", которые в 19 матчах одержали 18 побед. В прошлом сезоне победу в турнире одержал московский ЦСКА.