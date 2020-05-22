Футболист "Урала" Погребняк заразился коронавирусом

"Заболевание у Павла Погребняка протекает в легкой форме, его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия", - говорится в сообщении.

Ранее случаи инфицирования были подтверждены у перуанского нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана, защитника казанского "Рубина" Константина Плиева и игрока обороны московского "Динамо" Романа Евгеньева. В среду нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что выздоровел после заражения коронавирусом.

Погребняку 36 лет, он выступает за "Урал" с 2018 года. Также он играл за московский "Спартак", калининградскую "Балтику", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", "Томь", петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг", московское "Динамо" и "Тосно" из Ленинградской области. Вместе с "Зенитом" Погребняк становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив 8 голов.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249.