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Футбол в России

Лоськов и Пашинин остались в тренерском штабе ФК "Локомотив"

Ранее новым главным тренером был назначен серб Марко Николич
Дмитрий Лоськов Валерий Шарифулин/ТАСС
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Дмитрий Лоськов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Помощники Юрия Семина Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин останутся в тренерском штабе московского футбольного клуба "Локомотив" после назначения Марко Николича. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.

14 мая "Локомотив" объявил о том, что не будет продлевать контракт с Семиным. Новым главным тренером был назначен серб Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июля.

"Лоськов, Пашинин, Заур Хапов остались в тренерском штабе. Некоторым тренерам из тех, кто работает в клубе, мы предлагали возглавить команду. По тем или иным причинам они отказались. Мы рассматривали вариант с приглашением Данко Лазовича в штаб Николича", - сказал Кикнадзе.

"Локомотив" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет 9 очков.

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