Гендиректор "Локомотива": возобновлять чемпионат России по футболу очень опасно

ТАСС, 22 мая. Возобновление чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешних условиях очень опасно. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе.

Кикнадзе: дискуссия о смене тренера в "Локомотиве" началась после неудач осенью

Сезон РПЛ из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

"Голосование организовано не было. Я отправил письмо в РФС, в котором написал, что при нынешних условиях возобновлять чемпионат чрезмерно опасно. Если мы возобновляем, то надо понять, кто точно несет ответственность. Я считаю, что сейчас очень опасно возобновлять чемпионат", - сказал Кикнадзе.

"Локомотив" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет 9 очков.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249.