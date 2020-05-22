Емельянов покинул пост главного тренера ФК "Оренбург"

ТАСС, 22 мая. Футбольный клуб "Оренбург" не будет продлевать контракт с главным тренером Константином Емельяновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Руководство футбольного клуба "Оренбург" благодарит Константина Владиленовича за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры", - говорится в сообщении.

Емельянову 50 лет, на посту главного тренера он сменил Владимира Федотова, который в январе возглавил "Сочи". Под руководством Емельянова оренбургская команда провела четыре матча (одна победа, одна ничья и два поражения). Ранее специалист с 2005 по 2017 год работал в тренерском штабе клуба "Луч-Энергия" из Владивостока, а позднее вошел в тренерский штаб Федотова.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. "Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 23 очка в 22 матчах.