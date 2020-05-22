Чернышенко и Матыцин вошли в комиссию по проведению международных соревнований в России

ТАСС, 22 мая. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин вошли в состав межведомственной комиссии по организации и проведению на территории страны международных спортивных соревнований. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Помимо Чернышенко и Матыцина, в комиссию вошли заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников и заместитель директора департамента по правам человека и гуманитарному сотрудничеству Министерства иностранных дел России Михаил Хорев. Исключены из комиссии бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец и бывший министр спорта страны Павел Колобков.

В состав рабочей группы по развитию спортивной медицины, помимо прочих, вошел вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики, глава медицинского комитета Российского футбольного союза Эдуард Безуглов.