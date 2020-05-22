Женский клуб ЦСКА может получить wild card для участия в гандбольной Лиге чемпионов

ЦСКА принял такое решение после предложения Федерации гандбола России, которая стремится расширить представительство страны в женской Лиге чемпионов. Ответ от организаторов турнира станет известен в июне.

ТАСС, 22 мая. Женский гандбольный клуб ЦСКА направил заявку на получение специального приглашения (wild card) для участия в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

"Мы ожидаем, что в предстоящем сезоне наша команда будет готова сделать новый шаг вперед и благодаря усилиям тренерского штаба, работоспособности игроков и за счет грамотного менеджмента нам будет по силам не только бороться за трофеи во внутренних соревнованиях, но и достойно представлять Россию на европейской арене", - сказал генеральный директор ЦСКА Эдуард Акопян.

По итогам завершившегося досрочно из-за пандемии коронавируса чемпионата России ЦСКА занял третье место и квалифицировался в "Финал четырех" Кубка России, проведение которого намечено на вторую половину августа. Прошедший сезон стал первым для ЦСКА, клуб был образован в июне 2019 года.

Женская Лига чемпионов проводится Европейской федерацией гандбола (EHF) с 1961 года, до сезона-1993/94 турнир назывался Кубок европейских чемпионов. Российский клуб один раз становился победителем соревнований, в 2008 году победу одержала "Звезда" из Московской области. Дважды команды из России выходили в финал - тольяттинская "Лада" (2007) и "Ростов-Дон" (2019).