Понгильский: сборная России по лыжной акробатике поборется за медали ЧМ-2021

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Лидеры сборной России по лыжной акробатике в грядущем сезоне намерены побороться за медали на чемпионате мира, при этом спортсменам необходимо доработать и закрепить новые сложные программы перед Олимпийскими играми 2022 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщил старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" Александр Понгильский.

В пятницу стал известен состав российской команды на следующий сезон. В него включены Илья и Максим Буровы, Павел Кротов, Станислав Никитин, Ильдар Хакимов, Любовь Никитина, Софья Алексеева, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова и Эльвира Гайфуллина. В резервный состав вошли Сергей Семенов и Артем Потапов.

"Как видно из состава, к работе в сборной подключаются молодые ребята. От молодежи мы пока не будем ждать ничего грандиозного, но это те, кого мы планируем готовить к дальнейшим успехам. Лидеры сборной, как и намечено, будут бороться за медали на предолимпийском чемпионате мира, главном старте следующего сезона", - сказал Понгильский.

"В этом году мы усложнили программы наших спортсменов. Сейчас увидим, чем нам ответят соперники, какие меры предпримут. Нам же нужно закрепить новые программы, доработать их, чтобы на чемпионате мира и на Олимпиаде выполнять их более стабильно", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен пройти в Китае с 27 января по 7 февраля 2021 года.