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Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России по лыжной акробатике рассчитывает начать централизованную подготовку в июне

Минспорт 14 мая направил в адрес руководителей субъектов РФ рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в сфере физической культуры и спорта

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российская сборная по лыжной акробатике рассчитывает начать батутную и общефизическую подготовку на тренировочном сборе в июне. Об этом ТАСС в пятницу сообщил старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" Александр Понгильский.

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С начала апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции были закрыты подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы. Минспорт 14 мая направил в адрес руководителей субъектов РФ рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в сфере физической культуры и спорта.

"Первый сбор у акробатов по батутной и общефизической подготовке обычно проходит в мае, потом июнь и другие летние месяцы мы работаем на воде. Но все это смещается. Надеемся, что в июне вместо воды мы хотя бы начнем батутную подготовку и общефизическую, а с июля сможем работать на воде", - сказал Понгильский.

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Зимние олимпийские виды спорта
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