Понгильский: сборная РФ по лыжной акробатике пострадает, если не будет тренировок на воде

В пятницу стал известен состав российской команды на следующий сезон. В него включены Илья и Максим Буровы, Павел Кротов, Станислав Никитин, Ильдар Хакимов, Любовь Никитина, Софья Алексеева, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова и Эльвира Гайфуллина, в резервный состав вошли Сергей Семенов и Артем Потапов. Из-за пандемии коронавирусной инфекции зарубежные регулярные авиарейсы отменены, границы между многими странами закрыты.

"Главная проблема для команды по акробатике в том, что в России нет своей базы для летней подготовки на водных трамплинах. У наших основных конкурентов такие базы есть. Хочется, чтобы побыстрее нормализовалась ситуация с коронавирусом, чтобы мы успели поработать хотя бы приблизительно в полном объеме на водных трамплинах, доработали программы", - сказал Понгильский.

"Программы у нас действительно очень сложные, над ними нужно работать все время. Если не будет шансов поехать на тренировки на водных трамплинах, то это будет провал, конечно, такого очень не хочется. Четыре года мы готовились по определенным планам, сейчас подходим к финишной прямой, и можем провалиться на таком этапе. Надеемся, что такого не произойдет, и этот вопрос решится", - отметил собеседник ТАСС.