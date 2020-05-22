{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поддержал возобновление работы баз спортивных сборных, но при соблюдении дисциплины

В пятницу глава Минспорта Олег Матыцин доложил президенту, что был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов

НОВО-ОГАРЕВО, 22 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал решение о скором возобновлении работы центров подготовки сборных России по различным видам спорта, указав при этом на необходимость соблюдения дисциплины и санитарных требований.

На эту тему
Минспорт: проходившие карантин на "Озере Круглом" спортсмены здоровы и уже покинули базу

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в пятницу глава Минспорта Олег Матыцин доложил, что по поручению главы государства был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов. "С понедельника (25 мая - прим. ТАСС) мы готовы уже начать работу <...> базы в Новогорске, "Озеро Круглое", а с 1 июня готовы начать работу четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму", - сказал министр.

Путин в ответ заметил, что "когда сборные команды находятся на сборах, то они фактически и так находятся в ситуации изоляции, по сути-то дела, важно только, чтобы дисциплина была на должном уровне". "Вы мне сказали, что у вас могут возникнуть сложности с доставкой сборных команд к местам их тренировок на эти базы. Пожалуйста, я вам, конечно, помогу, не вижу никаких проблем. Главное - организовать работу на месте, и так ее организовать, чтобы она полностью отвечала санитарным требованиям", - поручил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
Массовый спорт
Минспорт намерен провести картирование объектов массового и любительского спорта
Также планируется создать возможности для людей записываться на занятия на спортивных объектах в онлайн-режиме
Читать полностью