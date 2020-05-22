Путин поддержал возобновление работы баз спортивных сборных, но при соблюдении дисциплины

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в пятницу глава Минспорта Олег Матыцин доложил, что по поручению главы государства был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов. "С понедельника (25 мая - прим. ТАСС) мы готовы уже начать работу <...> базы в Новогорске, "Озеро Круглое", а с 1 июня готовы начать работу четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму", - сказал министр.

Путин в ответ заметил, что "когда сборные команды находятся на сборах, то они фактически и так находятся в ситуации изоляции, по сути-то дела, важно только, чтобы дисциплина была на должном уровне". "Вы мне сказали, что у вас могут возникнуть сложности с доставкой сборных команд к местам их тренировок на эти базы. Пожалуйста, я вам, конечно, помогу, не вижу никаких проблем. Главное - организовать работу на месте, и так ее организовать, чтобы она полностью отвечала санитарным требованиям", - поручил президент.