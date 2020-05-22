ФК "Тамбов" продлил контракты с тренерами до конца следующего сезона

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" продлил контракты с тренерами команды Тимуром Шипшевым и Сергеем Первушиным. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

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Первушин был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Тамбова" 21 октября прошлого года, сменив Александра Григоряна. Из-за отсутствия у 50-летнего специалиста лицензии Pro официально главным тренером команды является 49-летний Шипшев. Соглашения с обоими специалистами было рассчитано до 31 мая.

"Контракт с тренерами продлен до конца следующего сезона", - сказал Худяков.

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. "Тамбов" после 22 туров набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В первом матче после возобновления чемпионата тамбовчане на выезде сыграют с "Уфой".