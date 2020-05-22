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Влияние коронавируса на спорт

Глава тренировочной базы "Новогорск" подтвердил, что она готова принимать спортсменов

У всех сотрудников отрицательные результаты на наличие коронавируса
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Учебно-тренировочная база "Новогорск" готова принимать спортсменов, результаты тестов на коронавирус у сотрудников базы отрицательные. Об этом ТАСС сообщил глава тренировочной базы Николай Доморацкий.

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"Новогорск готов принимать спортсменов, все чисто, поводов для беспокойства нет. У сотрудников отрицательные результаты на наличие коронавируса, все готовы. Мы готовимся принять 225-230 человек с 25 мая. С учетом того, что 55 спортсменок - представительниц художественной гимнастки, находятся на базе", - сказал Доморацкий.

"Мы уже обсудили заезд на базу с федерациями легкой атлетики, фигурного катания, пятиборья. Остальные федерации будут определены в приказе министра [спорта] на июнь, они уже готовы заехать. Легкая атлетика - 40 человек, фигурное катание - около 60 человек. Работа в Новогорске будет вестись с учетом обязательных требований Роспотребнадзора", - добавил он.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин доложил, что по поручению президента РФ Владимира Путина был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов, детальная версия которого будет представлена президенту и правительству. Матыцин отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Путин поддержал это решение, указав при этом на необходимость соблюдения дисциплины и санитарных требований.

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Путин, Владимир ВладимировичМатыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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