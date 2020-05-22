ФФККР пока не получила уведомления от Минспорта для въезда фигуристов на базу в Новогорске

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на данный момент не получила уведомления от Министерства спорта РФ для въезда спортсменов на базу в Новогорске. Об этом ТАСС сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

На совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в пятницу министр спорта Олег Матыцин доложил, что по поручению главы государства Владимира Путина был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов, которая подразумевает открытие тренировочных баз сборных команд, включая базу в Новогорске, с 25 мая.

"Ждем официального уведомления от Министерства спорта о том, что наши спортсмены могут заехать на базу в Новогорске", - сообщил Горшков.