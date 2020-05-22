Драчев: СБР обсудил с Минспортом новых тренеров сборных РФ, их утвердят в ближайшее время

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Союз биатлонистов России (СБР) обсудил с Министерством спорта РФ списки новых тренеров сборных команд, их утверждение состоится в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Новый тренерский штаб сборной России был утвержден правлением СБР 20 апреля, Драчев выступал против назначения Валерия Польховского главным тренером, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича - старшими тренерами команды, однако их кандидатуры были поддержаны большинством голосов правления. Утвержденные правлением СБР специалисты теперь должны пройти процедуру согласования с Министерством спорта России. Однако ранее знакомый с ситуацией источник сообщил ТАСС, что в ведомстве отказываются утверждать тренеров без подписи Драчева. Предоставленный правлением СБР список, по данным ТАСС, подписывал первый вице-президент организации Алексей Нуждов.

"У нас списки подает президент, - сказал Драчев. - В любой федерации есть выбранное лицо, уполномоченное делать это. Правление может, конечно, подавать, но регламент другой. Сегодня мы все списки обсудили в Минспорте, в ближайшее время они окончательно будут утверждены".

Контракты предыдущего тренерского штаба команды истекают 31 мая. "Сборная не может остаться без тренеров, как и тренеры - без сборной, - отметил Драчев. - В любом случае будет сборная команда, специалисты, биатлон. И Россия".