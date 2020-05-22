Родионенко: российские гимнасты заедут на базу "Озеро Круглое" 24 мая

Министр спорта Олег Матыцин в пятницу отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

"Сейчас идет подготовка базы, чтобы соответствовать требованиям Роспотребнадзора, - сказала Родионенко. - Нам сказали, что заезжать будем 24 мая, тесты на коронавирус возьмут 25 мая, результаты будут на следующий день. Только после этого нас пустят в зал для тренировок. У нас в гостинице будет два этажа, поселим всех в разных номерах, на сборе будут присутствовать 50 гимнастов".

"И это же не просто взять один тест - они говорят, что сейчас нужно делать два, - добавила Родиненко. - Сейчас много случаев - взять хотя бы то, что было с нами в Новогорске, когда у Сергея Найдина и Андрея Федоровича [Родионенко] были положительные тесты, которые потом не подтвердились. Но все нормально, по крайней мере, сейчас все наши ребята и девочки хорошо себя чувствуют и рвутся работать".