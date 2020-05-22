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Летние олимпийские виды спорта

Родионенко: российские гимнасты заедут на базу "Озеро Круглое" 24 мая

Старший тренер сборной отметила, что спортсмены хорошо себя чувствуют и рвутся работать

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Сборная России по спортивной гимнастике заселится на базу "Озеро Круглое" 24 мая. Об этом ТАСС сообщила старший тренер команды Валентина Родионенко.

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Министр спорта Олег Матыцин в пятницу отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

"Сейчас идет подготовка базы, чтобы соответствовать требованиям Роспотребнадзора, - сказала Родионенко. - Нам сказали, что заезжать будем 24 мая, тесты на коронавирус возьмут 25 мая, результаты будут на следующий день. Только после этого нас пустят в зал для тренировок. У нас в гостинице будет два этажа, поселим всех в разных номерах, на сборе будут присутствовать 50 гимнастов".

"И это же не просто взять один тест - они говорят, что сейчас нужно делать два, - добавила Родиненко. - Сейчас много случаев - взять хотя бы то, что было с нами в Новогорске, когда у Сергея Найдина и Андрея Федоровича [Родионенко] были положительные тесты, которые потом не подтвердились. Но все нормально, по крайней мере, сейчас все наши ребята и девочки хорошо себя чувствуют и рвутся работать".

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