Юрченко: российские легкоатлеты планируют начать сборы в Новогорске и Сочи

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин доложил, что по поручению президента РФ Владимира Путина был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов, детальная версия которого будет представлена президенту и правительству. Матыцин отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Путин поддержал это решение, указав при этом на необходимость соблюдения дисциплины и санитарных требований.

"Как мы видим, совсем скоро у наших легкоатлетов, как и у других спортсменов, появится возможность перейти из режима домашних тренировок в самоизоляции к полноценному тренировочному процессу, - сказал Юрченко. - Спорт, хоть пока и в тренировочном режиме, возвращается. Это радует и дает надежду на то, что все сложности постепенно будут преодолены, а следом за тренировочной деятельностью мы сможем запустить и соревновательный легкоатлетический сезон. Легкоатлеты, когда все организационные вопросы, связанные с безопасностью и санитарными нормами будут решены, планируют начать сборы в Новогорске и Сочи".