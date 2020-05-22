Родионенко: российские гимнасты наберут форму после самоизоляции за два месяца

Министр спорта Олег Матыцин в пятницу заявил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Ранее стало известно, что гимнасты планируют возобновить подготовку на "Озере Круглом" с 24 мая.

"Месяца два у нас займет, чтобы выйти на сложные программы, хоть сейчас и межсезонье, но люди должны чувствовать каждый элемент, - сказала Родионенко. - Конечно, у нас есть время на подготовку, но расслабляться нельзя. Думаю, к концу года все же будет чемпионат Европы, перед ним мы сделаем Кубок России, поэтому особо рассчитывать на то, что у нас не будут соревнований, нам не приходится. У нас отработана система - будут и модельные тренировки, и контрольные, но условия соревнований ничем не компенсировать".