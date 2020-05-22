Григорьев: российские шорт-трекисты планируют сбор в Новогорске, но точной информации нет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная России по шорт-треку планирует начать первый учебно-тренировочный сбор на базе в "Новогорске", но точной информации о порядке прибытия на объект и условиях проведения тренировок нет. Об этом ТАСС в пятницу сообщил старший тренер сборной России по шорт-треку Владимир Григорьев.

Ранее глава учебно-тренировочной базы "Новогорск" Николай Доморацкий сообщил ТАСС, что база готова принимать спортсменов с 25 мая.

"Первый сбор запланирован в Новогорске с 1 июня. Но пока ничего не известно, будем мы там или нет, сами не знаем. Как это будет происходить, какие анализы и где их можно будет сдать - нам неизвестно. Даже заявка на сбор еще не утверждена, мы пока спортсменам не можем ничего точно сообщить", - отметил Григорьев.