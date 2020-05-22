Сальников: пловцы начнут прибывать на базу в Новогорск в начале следующей недели

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Пловцы будут поступать группами на базу в Новогорске в начале следующей недели. Об этом ТАСС сообщил в пятницу президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин доложил, что по поручению президента РФ Владимира Путина был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов, детальная версия которого будет представлена президенту и правительству. Матыцин отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Путин поддержал это решение, указав при этом на необходимость соблюдения дисциплины и санитарных требований.

"Предполагается, что с начала недели спортсмены начнут поступать группами на базу, - сообщил Сальников. - Вопросы еще с билетами и прибытием в Новогорск. Организационные вопросы лягут на понедельник-вторник".

Также он отметил, что спортсменами будут соблюдаться нормы безопасности, они будут размещены в одноместных номерах. "Спортсмены должны будут пройти тест на отсутствие коронавируса, потом приступить к тренировкам. Они будут размещаться на базах в одноместных номерах. Углубленное медицинское обследование, безусловно, будет организовано, но каким образом - пока не могу сказать", - заключил он.