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Летние олимпийские виды спорта

Российские спортсмены будут проходить углубленное медобследование в ФМБА с 1 июня

Министр спорта Олег Матыцин в пятницу сообщил, что с 25 мая готовы начать работу базы "Новогорск" и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены начнут проходить углубленное медицинское обследование (УМО) для начала тренировочных сборов на базах с 1 июня. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

"ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) подготовило специальный план по УМО. Наши команды пройдут его 1-3 июля. Спортсмены по другим видам спорта начнут с 1 июня", - сказал Яременко.

Министр спорта Олег Матыцин в пятницу сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

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Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
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