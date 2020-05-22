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Летние олимпийские виды спорта

Российские волейболисты планируют начать сборы в июле

Генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Яременко рассказал, что сборные всегда тренировались на базах в Новогорске и Анапе

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сборные России по волейболу планируют начать тренировочные сборы в июле. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

"Мы всегда находились на базах в Новогорске, Анапе. Для нас оптимальным было бы открытие нашей базы. Планируем начать сборы в июле", - сказал Яременко.

Министр спорта Олег Матыцин в пятницу отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

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Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Российские спортсмены будут проходить углубленное медобследование в ФМБА с 1 июня
Министр спорта Олег Матыцин в пятницу сообщил, что с 25 мая готовы начать работу базы "Новогорск" и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы
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