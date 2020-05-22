Карякин заявил, что смог найти свою игру после поражения на старте онлайн-турнира

Круговая часть турнира, которая завершилась в четверг, состояла из 11 туров. Карякин занял второе место с семью очками и вышел в плей-офф, где сыграет с другим российским шахматистом Даниилом Дубовым.

"Я доволен предварительным этапом, сложно было судить о моей форме, так как для меня было очень мало турниров в последнее время, - сказал Карякин. - Плюс первая партия с Накамурой сложилась для меня крайне неудачно - я проиграл. Но очень рад, что после этого сумел найти свою игру, выиграл три партии подряд. Где-то сопутствовало везение, но в целом было ощущение, что я играю гораздо лучше".

"Учитывая силу соперников и то, что я после первой партии больше не проигрывал, то результат для меня очень хороший", - добавил российских шахматист.

В четвертьфинале также пройдут матчи Хикару Накамура (Япония) - Левон Аронян (Армения), Магнус Карлсен (Норвегия) - Уэсли Со (США), Юй Янъи - Дин Лижэнь (оба - Китай). Не смогли выйти в плей-офф россиянин Александр Грищук, иранец Алиреза Фируджа, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и китаец Вэй И. Матчи этой стадии будут проходить 23-26 мая и, если понадобится, 27 мая.