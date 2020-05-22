Базы даны. Российские спортсмены готовятся возобновить централизованные тренировки

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Централизованный тренировочный процесс спортсменов сборных России будет запущен в конце мая или начале июня, занятия начнутся после открытия основных баз. Об этом говорится в плане, представленном президенту РФ Владимиру Путину министром спорта Олегом Матыциным. "С понедельника (25 мая - прим. ТАСС) готовы уже начать работу база в Новогорске, "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму, - сказал Матыцин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке. - С федерациями вопрос проработан, с Федеральным медико-биологическим агентством сегодня утром тоже вопрос проработан. Мы планируем начать подготовку по 21 виду спорта, включая три зимних. Я надеюсь, что при поддержке губернаторов, при взаимодействии с Роспотребнадзором - безусловно, вся работа будет выполняться с учетом всех требований - мы такую работу успешно готовы будем провести".

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Путин поддержал инициативу Минспорта, отметив важность соблюдения дисциплины и следования правилам безопасности. "Когда сборные команды находятся на сборах, то они фактически и так находятся в ситуации изоляции, по сути-то дела, важно только, чтобы дисциплина была на должном уровне", - отметил глава государства. Руководитель "Новогорска" Николай Доморацкий заявил о том, что база уже готова к приему спортсменов. "Все чисто, поводов для беспокойства нет, - отметил он в разговоре с корреспондентом ТАСС. - У сотрудников отрицательные результаты на наличие коронавируса, все готовы, мы готовимся принять 225-230 человек с 25 мая. С учетом того, что 55 спортсменок - представительниц художественной гимнастки, находятся на базе". "Мы уже обсудили заезд на базу с федерациями легкой атлетики, фигурного катания, пятиборья, - добавил он. - Остальные федерации будут определены в приказе министра [спорта] на июнь, они уже готовы заехать. Легкая атлетика - 40 человек, фигурное катание - около 60 человек. Работа в Новогорске будет вестись с учетом обязательных требований Роспотребнадзора". Спортсмены заждались В настоящее время уточняется конкретный список спортсменов, которые получат возможность тренироваться на базах, а также прорабатываются детали по части обеспечения безопасности. Про некоторые из них ТАСС рассказала старший тренер сборной по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

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"Это же не просто взять один тест на коронавирус - они говорят, что сейчас нужно делать два, - сказала Родиненко. - Сейчас много случаев - взять хотя бы то, что было с нами в Новогорске, когда у Сергея Найдина и Андрея Федоровича [Родионенко] были положительные тесты, которые потом не подтвердились. Но все нормально, по крайней мере, сейчас все наши ребята и девочки хорошо себя чувствуют и рвутся работать". Вероятно, российские гимнасты будут одними из первых, кто сможет вернуться на спортивные базы для возобновления тренировок. Родионенко сообщила, что сборная заедет на "Озеро Круглое" уже 24 мая. "Сейчас идет подготовка базы, чтобы соответствовать требованиям Роспотребнадзора, - сказала Родионенко. - Нам сказали, что заезжать будем 24 мая, тесты на коронавирус возьмут 25 мая, результаты будут на следующий день, только после этого нас пустят в зал для тренировок, у нас в гостинице будет два этажа, поселим всех в разных номерах, на сборе будут присутствовать 50 гимнастов".

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Более неопределенная ситуация у команды по синхронному плаванию, также традиционно проводящей сборы на "Озере Круглом". "Мы даже не знаем системы, как это будет, нужно тестирование, - сказала ТАСС главный тренер сборной Татьяна Покровская. - Хотелось бы знать, как это будет. Мы приступим [к тренировкам] в начале июня". Чуть позже к гимнастам на "Озере Круглом" присоединятся боксеры. "Мы готовы заехать с 1 июня на "Озеро Круглое", - сказал ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. - Мужская и женская сборные России. Нужно возобновлять подготовку". "В ближайшее время мы ждем подтверждение о готовности этих баз, - отметил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. - Мы постоянно на связи, после подтверждения готовы заезжать и возобновлять работу, - рассказал Мамиашвили. - Централизованную подготовку мы будем проводить в Адлере, где будут работать команды по греко-римской борьбе всех возрастов, вольная борьба - на "Юг-Спорте" в Сочи, женская - традиционно на "Озере Круглом" в Подмосковье". В "Новогорске" без конкретики Несмотря на то что "Новогорск" одним из первых объявил о готовности принять спортсменов, определенности по датам проведения сборов на этой базе немного. Вероятно, это связано с разнообразным составом по видам спорта - как летним, так и зимним. В "Новогорске" планируют тренироваться пловцы, фигуристы, шорт-трекисты, легкоатлеты и многие другие.

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"Как мы видим, совсем скоро у наших легкоатлетов, как и у других спортсменов, появится возможность перейти из режима домашних тренировок в самоизоляции к полноценному тренировочному процессу, - сказал ТАСС президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко. - Спорт, хоть пока и в тренировочном режиме, возвращается. Это радует и дает надежду на то, что все сложности постепенно будут преодолены, а следом за тренировочной деятельностью мы сможем запустить и соревновательный легкоатлетический сезон. Легкоатлеты, когда все организационные вопросы, связанные с безопасностью и санитарными нормами, будут решены, планируют начать сборы в Новогорске и Сочи". Не знает точных сроков и старший тренер сборной по шорт-треку Владимир Григорьев. "Первый сбор запланирован в Новогорске с 1 июня, - сказал он. - Но пока ничего не известно, будем мы там или нет, сами не знаем. Как это будет происходить, какие анализы и где их можно будет сдать - нам неизвестно. Даже заявка на сбор еще не утверждена, мы пока спортсменам не можем ничего точно сообщить".

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