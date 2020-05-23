Тест на коронавирус члена Зала славы баскетбола Юинга дал положительный результат

ТАСС, 23 мая. Результат теста на коронавирус бывшего центрового трех клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и члена Зала славы Патрика Юинга оказался положительным. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

Юинг, завершивший профессиональную карьеру в 2002 году, на протяжении 15 лет работал ассистентом в "Вашингтоне", "Хьюстоне", "Орландо" и "Шарлотте". С 2017 года он является главным тренером баскетбольной команды Джорджтаунского университета, которая выступает в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

"Хотел бы сообщить, что результат моего теста на коронавирус оказался положительным. Все происходящее очень серьезно, не стоит это воспринимать легкомысленно. Я хочу призвать всех оставаться дома, заботиться о себе и своих близких. Со мной все будет в порядке, нужно пройти через это", - сказал Юинг.

В 1984 году Юинг вместе с Джорджтаунским университетом выиграл чемпионат NCAA, а через год был задрафтован "Нью-Йорком" под первым номером. Центровой провел 15 сезонов в составе команды, а также по году отыграл в "Сиэтле" и "Орландо". Юинг становился новичком года в НБА (1986), он 11 раз принимал участие в Матчах всех звезд, а в 2008 году был введен в Зал славы баскетбола. В его активе 1183 матча в НБА, 24 815 очков, 11 607 подборов и 2894 блокшота.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.