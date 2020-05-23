{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

Тест на коронавирус члена Зала славы баскетбола Юинга дал положительный результат

Бывший игрок трех клубов НБА на данный момент работает главным тренером команды Джорджтаунского университета
Патрик Юинг AP Photo/Nick Wass
Описание
Патрик Юинг
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 23 мая. Результат теста на коронавирус бывшего центрового трех клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и члена Зала славы Патрика Юинга оказался положительным. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

Юинг, завершивший профессиональную карьеру в 2002 году, на протяжении 15 лет работал ассистентом в "Вашингтоне", "Хьюстоне", "Орландо" и "Шарлотте". С 2017 года он является главным тренером баскетбольной команды Джорджтаунского университета, которая выступает в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

"Хотел бы сообщить, что результат моего теста на коронавирус оказался положительным. Все происходящее очень серьезно, не стоит это воспринимать легкомысленно. Я хочу призвать всех оставаться дома, заботиться о себе и своих близких. Со мной все будет в порядке, нужно пройти через это", - сказал Юинг.

В 1984 году Юинг вместе с Джорджтаунским университетом выиграл чемпионат NCAA, а через год был задрафтован "Нью-Йорком" под первым номером. Центровой провел 15 сезонов в составе команды, а также по году отыграл в "Сиэтле" и "Орландо". Юинг становился новичком года в НБА (1986), он 11 раз принимал участие в Матчах всех звезд, а в 2008 году был введен в Зал славы баскетбола. В его активе 1183 матча в НБА, 24 815 очков, 11 607 подборов и 2894 блокшота.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.

НХЛ
Кубок Стэнли разыграют в формате плей-офф из 24 команд в случае возобновления сезона
Турнир был прерван 13 марта из-за пандемии коронавируса
Читать полностью