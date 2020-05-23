Драчев: биатлонисты РФ смогут приступить к централизованным тренировкам в июле-августе

Министр спорта Олег Матыцин в пятницу сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

"На данный момент нет открытия тех баз, которые нам необходимы, они пока работают в усеченном режиме. Нам нужны биатлонные базы, стрельбища, где есть возможность проживания, питания и тренировок, и если где-то есть возможность тренироваться, то на данный момент не открыто Роспотребнадзором проживание и питание, - заявил Драчев. - К тому же все должны пройти углубленное медицинское обследование в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), пока сборные не пройдут его, они не получат допуск к подготовке".

"Встает вопрос - когда это будет? Сейчас все врачи борются с коронавирусом, и сказать, когда откроются базы и прочее, сложно. Я очень спокойно на это смотрю - думаю, июль-август. Если раньше будет - хорошо", - добавил он.

Глава СБР отметил, что тренировки в регионах уже ведутся в небольших группах, а спортсмены поддерживают физическую форму. "Все спортсмены тренируются в своих регионах с личными тренерами, со своими мини-группами. Все нормально, общая физическая подготовка, функциональная работа, велосипеды - все это есть, кроме комплекса. Наверное, более проблемно это делать в Москве и Санкт-Петербурге, но в других регионах, таких как Алтай, Псков, Новгород, где у нас есть хорошие базы, там я не вижу проблем, спокойно можно выходить и тренироваться", - заключил он.