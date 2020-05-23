Легкоатлет Шубенков планирует открыть международный сезон стартами в Турку или Монако

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков планирует открыть сезон на августовских турнирах в финском Турку или Монако. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

"В этом сезоне первый этап Бриллиантовой лиги планируют провести в Монако 14 августа, и там в программе соревнований барьерный спринт есть, - сказал Клевцов. - Также 11 августа планируется турнир в Турку. Но пока неясно, будут ли там в программе барьеры. Но если нам сообщат, что финны наш вид включат, то тогда поедем сразу туда, а потом - в Монако".

По словам тренера, 29-летний Шубенков намерен принимать участие во всех возможных стартах до конца сезона-2020.

Шубенков - чемпион мира 2015 года, на ЧМ-2017 он завоевал серебряную награду, на ЧМ-2013 - бронзовую.