{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлет Шубенков планирует открыть международный сезон стартами в Турку или Монако

По словам тренера спортсмена Сергея Клевцова, 29-летний барьерист намерен принимать участие во всех возможных стартах до конца сезона-2020

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков планирует открыть сезон на августовских турнирах в финском Турку или Монако. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

На эту тему
Легкоатлет Шубенков пропустит ближайшие сборы в Новогорске и продолжит тренироваться дома

"В этом сезоне первый этап Бриллиантовой лиги планируют провести в Монако 14 августа, и там в программе соревнований барьерный спринт есть, - сказал Клевцов. - Также 11 августа планируется турнир в Турку. Но пока неясно, будут ли там в программе барьеры. Но если нам сообщат, что финны наш вид включат, то тогда поедем сразу туда, а потом - в Монако".

По словам тренера, 29-летний Шубенков намерен принимать участие во всех возможных стартах до конца сезона-2020.

Шубенков - чемпион мира 2015 года, на ЧМ-2017 он завоевал серебряную награду, на ЧМ-2013 - бронзовую.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Футбол в России
ФК "Тамбов" погасит долги по аренде стадионов и успеет пройти лицензирование
По словам спортивного директора клуба Павла Худякова, у "Тамбова" около 17 млн рублей долга перед "Спорт-Ином"
Читать полностью