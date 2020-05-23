Легкоатлетка Ласицкене не приедет на ближайший тренировочный сбор в Новогорск

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене не поедет на ближайший сбор на подмосковную базу "Новогорск", так как в этом нет пока необходимости. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко сообщил в пятницу ТАСС, что российские легкоатлеты планируют возобновить тренировочные сборы в Новогорске и Сочи после решения всех вопросов с безопасностью и санитарными нормами.

"Сейчас Маша отдыхает, и необходимости в централизованных тренировочных занятиях пока нет, - сказал тренер. - После выхода из отпуска у нее начнется ОФП (общефизическая подготовка - прим. ТАСС), поэтому про сборы мы пока не думали. Что-то конкретное о дальнейших планах подготовки говорить тоже сложно, все будет зависеть от ситуации с календарем и как его будет корректировать коронавирус. Как только наступит ясность, тогда я смогу говорить про подготовку что-то определенное".

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин доложил, что по поручению президента РФ Владимира Путина был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов, детальная версия которого будет представлена президенту и правительству. Матыцин отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Путин поддержал это решение, указав при этом на необходимость соблюдения дисциплины и санитарных требований.