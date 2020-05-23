{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка Ласицкене не приедет на ближайший тренировочный сбор в Новогорск

По словам тренера спортсменки Геннадия Габриляна, необходимости в централизованных тренировочных занятиях пока нет
Мария Ласицкене Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене не поедет на ближайший сбор на подмосковную базу "Новогорск", так как в этом нет пока необходимости. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

На эту тему
Базы даны. Российские спортсмены готовятся возобновить централизованные тренировки

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко сообщил в пятницу ТАСС, что российские легкоатлеты планируют возобновить тренировочные сборы в Новогорске и Сочи после решения всех вопросов с безопасностью и санитарными нормами.

"Сейчас Маша отдыхает, и необходимости в централизованных тренировочных занятиях пока нет, - сказал тренер. - После выхода из отпуска у нее начнется ОФП (общефизическая подготовка - прим. ТАСС), поэтому про сборы мы пока не думали. Что-то конкретное о дальнейших планах подготовки говорить тоже сложно, все будет зависеть от ситуации с календарем и как его будет корректировать коронавирус. Как только наступит ясность, тогда я смогу говорить про подготовку что-то определенное".

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин доложил, что по поручению президента РФ Владимира Путина был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов, детальная версия которого будет представлена президенту и правительству. Матыцин отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Путин поддержал это решение, указав при этом на необходимость соблюдения дисциплины и санитарных требований.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
НБА
СМИ: командам НБА предложено сократить состав делегаций на игры до 35 человек
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса
Читать полностью