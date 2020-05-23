Президент ВФВ: для возвращения спортсменов на базы важно обеспечить необходимые условия

"Возвращение на базы - это хорошее и правильное решение. Для возвращения необходимо обеспечить все необходимые мероприятия", - сказал Шевченко.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин доложил, что по поручению президента РФ Владимира Путина был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов, детальная версия которого будет представлена президенту и правительству. Матыцин отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.