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Летние олимпийские виды спорта

Президент ВФВ: для возвращения спортсменов на базы важно обеспечить необходимые условия

Централизованный тренировочный процесс спортсменов сборных России будет запущен в конце мая или начале июня

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Руководители учебно-тренировочных баз должны обеспечить необходимые условия перед заездом российских спортсменов. Об этом ТАСС рассказал президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

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"Возвращение на базы - это хорошее и правильное решение. Для возвращения необходимо обеспечить все необходимые мероприятия", - сказал Шевченко.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин доложил, что по поручению президента РФ Владимира Путина был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов, детальная версия которого будет представлена президенту и правительству. Матыцин отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

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