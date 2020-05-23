СМИ: "Барселона" исключила продажу Месси, Гризманна и еще четырех футболистов летом

ТАСС, 23 мая. "Барселона" обозначила шесть футболистов, которые точно не покинут команду в ближайшее трансферное окно, при этом испанский клуб готов рассмотреть предложения по всем остальным игрокам. Об этом сообщает издание Marca.

По данным издания, в список неприкасаемых вошли вратарь Макр-Андре тер Штеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки де Йонг, а также нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн и Ансу Фати. Также Marca заявляет, что с наибольшей вероятностью "Барселону" покинут полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль, вратарь Нето и ряд молодых игроков.

При этом "Барселона" нацелена и на покупку игроков. По информации испанских СМИ, приоритетными целями являются полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич и нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков), на втором месте находится "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47). С 18 мая клубам разрешили проводить командные тренировки группами, состоящими не более чем из 10 человек. До этого игроки в течение недели тренировались по индивидуальной программе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.