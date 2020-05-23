Сборная России по фигурному катанию заедет в "Новогорск" в начале следующей недели

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Команда России по фигурному катанию заедет в подмосковный учебно-тренировочный центр "Новогорск" на сбор в начале следующей недели. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

"Спортсмены сборной планируют начать тренироваться с начала следующей недели в "Новогорске", а те, у кого были запланированы сборы в Кисловодске, начнут там работу неделей позже - в начале июня", - рассказал Горшков.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин доложил, что по поручению президента РФ Владимира Путина был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов, детальная версия которого будет представлена президенту и правительству. Матыцин отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.