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Шахматные турниры

Карякин: онлайн-турниры не очень комфортны шахматистам из России из-за разницы во времени

Гроссмейстер считает, что играть вечером тяжелее
Сергей Карякин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сергей Карякин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российским гроссмейстерам не очень комфортно выступать в онлайн-турнирах из-за разницы во времени. Об этом ТАСС рассказал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Карякин выступает в онлайн-турнире по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge, где по итогам первого этапа занял второе место с семью очками и вышел в плей-офф.

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"Мне кажется, россиянам не очень комфортно, потому что последняя партия дня играется уже довольно поздно вечером, - сказал Карякин. - Я встаю рано, в 6:30 утра, вместе с детьми - мне не удается поспать долго. В целом играть вечером тяжелее - начиная с 8 вечера голова работает уже хуже, продуктивность падает".

"В отличие от других видов спорта мы играем полноценные турниры по интернету, нам не надо никуда уезжать, я очень рад, что такие онлайн-соревнования проводятся. В прошлом году я был дома от силы полтора месяца. Сейчас же я просто счастлив находиться дома и уже превысил свой двухгодичный лимит пребывания дома за эти месяцы карантина. Я понимаю, что многим людям приходится очень непросто, и мы, шахматисты, очень скучаем по обычным турнирам, но надо пока довольствоваться тем, что есть", - заключил Карякин.

Теги
Карякин, Сергей АлександровичШахматные турниры
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