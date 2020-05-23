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ММА

Российский боец Тухугов готов провести поединок с Лобовым в Москве

Ранее они должны были провести бой в UFC, однако поединок был отменен

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Зубайра Тухугов готов провести поединок с ирландцем Артемом Лобовым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Тухугов и Лобов должны были провести бой в UFC, однако поединок был отменен. Лобов в настоящий момент не является бойцом UFC.

"Если состоится бой - подерусь, если нет - что поделать. Я не вижу его как своего соперника. Но я сделаю все, чтобы провести бой с Лобовым в Москве", - сказал собеседник агентства.

Тухугов является членом команды чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, Лобов - ирландца Конора Макгрегора. Между сторонами произошел конфликт в одном из отелей Нью-Йорка весной 2018 года.

В активе 29-летнего Тухугова 19 побед и четыре поражения в ММА. 33-летний Лобов одержал 13 побед и потерпел 15 поражений.

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