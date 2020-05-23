Директор УТЦ "Новогорск": фигуристы смогут приступить к тренировкам на льду с понедельника

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная России по фигурному катанию может начать тренировки на льду учебно-тренировочного центра "Новогорск" уже с понедельника. Об этом ТАСС сообщил директор центра Николай Доморацкий.

Сборная России по фигурному катанию заедет в "Новогорск" в начале следующей недели

В субботу президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил ТАСС, что национальная команда заедет в "Новогорск" на сбор в начале следующей недели

"Лед залит и полностью готов к тренировкам. К занятиям на льду можно приступать уже в понедельник-вторник", - сообщил Доморацкий.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.