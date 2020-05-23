Российский боец Шлеменко назвал переход на сыроедение ошибкой

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко назвал переход на сыроедение во время карьеры ошибкой. Об этом он рассказал ТАСС.

Спортсмен большую часть 2014 года был сыроедом, однако впоследствии вернулся к традиционному рациону питания, чтобы не терять вес.

"Диетолога у меня нет, на диетах я не сидел. С тем же сыроедением я советовался с Алексеем Воеводой (бывший бобслеист - прим. ТАСС), - сказал Шлеменко. - В большей степени я выбрал это только из-за него, посмотрите на его физику - она довольно хорошая".

"Но сейчас я понимаю, что это была моя ошибка", - добавил боец.

В активе 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся.