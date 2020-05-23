Свинин: фигуристы в "Новогорске" будут поэтапно возвращаться к серьезным нагрузкам

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российские фигуристы, которые с начала следующей недели возобновят тренировки на учебно-тренировочной базе "Новогорск", будут поэтапно возвращаться к серьезным нагрузкам. Об этом ТАСС сообщил Александр Свинин, тренер бронзовых призеров чемпионата Европы в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина.

В субботу президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил ТАСС, что часть сборной заедет в "Новогорск" в начале следующей недели, еще часть спортсменов в начале июня заедет на базу в Кисловодске. Директор базы "Новогорск" Николай Доморацкий рассказал ТАСС, что лед залит и полностью готов к тренировкам фигуристов.

"В начале следующей недели готовы приступить к работе. Рады, что у нас, наконец, появилась возможность вернуться к работе, вернуться на лед, - рассказал Свинин. - Наши спортсмены очень обрадовались добрым новостям - все засиделись дома, все хотят на лед. В форму будем входить поэтапно, не будем сразу начинать с серьезных нагрузок".

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Минспорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое" в Подмосковье, а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.