Чемпионат Испании по футболу возобновится 8 июня

МАДРИД, 23 мая. /ТАСС/. Приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон чемпионата Испании по футболу будет возобновлен 8 июня. Об этом заявил в субботу председатель испанского правительства Педро Санчес.

"Испания сделала то, что должна была [в борьбе с распространением коронавируса], и теперь перед нами открываются новые горизонты, - отметил Санчес. - Пришло время для возобновления наших повседневных дел. Начиная с 8 июня [футбольная] лига (Ла лига - прим. ТАСС) возвращается".

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных. Турнирную таблицу возглавляет "Барселона".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли. В Испании зафиксировано более 230 тыс. случаев заражения, более 27 тыс. человек умерли.