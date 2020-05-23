Матч Карякина с космонавтом Иванишиным приурочен к юбилею партии "Космос - Земля"

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч российского гроссмейстера Сергея Карякина с космонавтом Анатолием Иванишиным, находящимся на борту Международной космической станции (МКС), приурочен к юбилею партии "Космос - Земля" 1970 года. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Матч Карякина и космонавта Иванишина пройдет 9 июня.

"Идея в том, чтобы отметить юбилейную дату матча "Космос - Земля" 1970 года, - сказал Филатов. - В нашем музее на Гоголевском бульваре есть эти космические шахматы. Они были созданы специально, чтобы космонавты играли в невесомости. Тогда с помощью шахмат пытались исследовать, насколько невесомость влияет на мозг".

Партия "Космос - Земля" была сыграна 9 июня 1970 года с участием космонавтов экипажа корабля "Союз-9" Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова на околоземной орбите, а также Виктора Горбатко, Валерия Быковского и Николая Каманина - на Земле. Она длилась порядка шести часов и завершилась вничью.

"Изначально мы готовили юбилейное мероприятие по случаю того матча на ВДНХ, но вмешался коронавирус. Что ж, через Сергея будем популяризировать идею, что шахматы и космос недалеки друг от друга", - добавил глава ФШР.