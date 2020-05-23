Футболист "Спартака" Бакаев заразился коронавирусом

"Роман Зобнин перенес коронавирусную инфекцию в период самоизоляции, - прокомментировал результаты тестирования игроков основного состава руководитель медицинского штаба "Спартака" Михаил Бутовский. - Во время карантина мы постоянно были на связи со всеми футболистами команды и знаем, кто как себя чувствовал".

В субботу игроки, тренеры и персонал "Спартака" собрались на клубной базе в Тарасовке, где им предстоит готовиться к возобновлению чемпионата России. В четверг все члены команды прошли тестирование на коронавирус.

На двухнедельном карантине в Москве остался также и сам Михаил Бутовский. Ранее руководитель медицинского штаба "Спартака" привлекался для помощи коронавирусным больным в одной из московских клиник, в связи с чем должен пройти обязательный в таких случаях период самоизоляции, прежде чем присоединиться к команде. Кроме того, на обязательном двухнедельном карантине находится тренерский штаб красно-белых в лице главного тренера Доменико Тедеско и его помощников - Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки, а также футболисты Самуэль Жиго, Гус Тиль, Алекс Крал и Джордан Ларссон. Все они вернулись в начале недели из Европы и также прошли ПЦР-тестирование, которое не выявило у них никаких следов коронавирусной инфекции.

Тренерский штаб и европейские игроки "Спартака" будут проходить самоизоляцию на базе в "Тарасовке": они разместились в отдельном корпусе и не будут пересекаться с остальной командой до истечения 14-дневного карантина.

Коронавирус в российском футболе

Ранее случаи инфицирования были подтверждены у российского нападающего "Урала" Павла Погребняка, перуанского форварда московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана, защитника казанского "Рубина" Константина Плиева и игрока обороны московского "Динамо" Романа Евгеньева. В среду нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что выздоровел после заражения коронавирусом.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 335 882 случаев заражения, выздоровели 107 936 человек, умерли 3 388.