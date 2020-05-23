Спортдиректор "Оренбурга" сообщил, что легионеры футбольного клуба вскоре вернутся в РФ

ТАСС, 23 мая. Три иностранных игрока футбольного клуба "Оренбург" в ближайшие дни вернутся в Россию для подготовки к возобновлению сезона-2019/20 в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом пресс-службе клуба сообщил спортивный директор Дмитрий Андреев.

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить турнир с 21 июня. Спустя два дня правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию.

"В последнее время в СМИ появилась информация о том, что футбольный клуб якобы никак не помогает своим футболистам вернуться из-за границы в Россию, - сказал Андреев. - Это на 100% неверная информация. У нас была договоренность с футбольным клубом "Крылья Советов" о том, что наши и их футболисты вернутся в Самару и оттуда доедут в Оренбург. Наши ребята решили полететь с другой компанией, которая не смогла организовать рейс - телефоны они не берут, и причин мы узнать не можем".

"Сейчас вопрос с доставкой решен - ребята через Белоруссию возвращаются в Россию. Со дня на день мы ждем, когда они к нам присоединятся. В связи с этой ситуацией хочется поблагодарить "Крылья Советов" за то, что они пошли нам навстречу и были готовы принять наших футболистов на свой борт, чтобы доставить их в Россию", - добавил спортивный директор "Оренбурга".

В заявке "Оренбурга" на сезон-2019/20 значатся 12 иностранных игроков: вратарь Андрей Климович (Белоруссия), защитники Михаил Сиваков (Белоруссия) и Урош Радакович (Сербия), полузащитники Жига Шкофлек (Словения), Федор Черных (Литва), Филип Рогич (Швеция), Даниэль Мишкич (Хорватия), Исламбек Куат (Казахстан) и Рикарду Алвеш (Португалия), а также нападающие Джоэль Фамейе (Гана), Мамаду Силла (Сенегал) и Джордже Деспотович (Сербия). За пределами России находятся Мишкич, Алвеш и Радакович. При этом Деспотович, чей контракт рассчитан до 31 мая, не стал возвращаться в Оренбург, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram фотографию-прощание с клубом, за который он выступает с 2018 года.

"Оренбург" после 22 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Отрыв от зоны вылета в первенство Футбольной национальной лиги составляет одно очко.