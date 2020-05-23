Россиянин Аскаров проведет бой в UFC 18 июля, турнир может пройти на острове

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский боец Аскар Аскаров проведет бой против бразильца Алешандре Пантожи 18 июля на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Аскар проведет бой против Пантожи. Сказали, что турнир планируется на "Бойцовском острове", - сказал собеседник агентства.

"Бойцовский остров" был арендован UFC для проведения турниров во время пандемии коронавируса. Официально организация не сообщала, какой стране принадлежит остров и где он находится.

На счету Аскарова 11 побед и одна ничья в ММА.