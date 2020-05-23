{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Боксерский бой Емельяненко - Минеев планируется провести в организации Fight Nights

Александр Емельяненко также должен провести поединок против Магомеда Исмаилова 24 июля

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Боксерский поединок между бойцами ММА Александром Емельяненко и Владимиром Минеевым планируется провести в рамках организации Fight Nights Global. Об этом ТАСС сообщил руководитель организации Камил Гаджиев.

"Это будет бокс на площадке Fight Nights, но с эфиром на РЕН ТВ. Он все время переносится в связи с тем, что автоматически переносятся планы у ребят. На самом деле ничего не мешает [проведению боя]", - сказал Гаджиев.

Емельяненко 24 июля должен провести бой в рамках организации Absolute Championship Akhmat (ACA) против Магомеда Исмаилова. Спортсмен также провел поединок по правилам бокса против стронгмена Михаила Кокляева, победив нокаутом.

Теги
Бокс
Футбол в Испании
Глава Ла лиги заявил, что точная дата возобновления чемпионата Испании еще не определена
Ранее председатель испанского правительства Педро Санчес сообщил, что турнир будет возобновлен 8 июня
Читать полностью