Заразившийся коронавирусом футболист "Спартака" Бакаев заявил, что хорошо себя чувствует

ТАСС, 23 мая. Полузащитник столичного футбольного клуба "Спартак" Зелимхан Бакаев заявил, что чувствует себя прекрасно, коронавирусная инфекция проходит бессимптомно. Об этом футболист написал в Instagram.
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Поздравляю всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан. Пусть Всевышний благословит наш пост и примет наши молитвы! Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку. В свою очередь, призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного и мы вновь вернёмся к своей нормальной жизни. Марх къоабал хилда бусалба мел волчун!!!
Ранее в пятницу пресс-служба "Спартака" сообщила, что Бакаев заражен коронавирусной инфекцией.
"Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку. В свою очередь, призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного, и мы вновь вернемся к своей нормальной жизни", - написал спортсмен.
Ранее случаи инфицирования были подтверждены у российского нападающего "Урала" Павла Погребняка, перуанского форварда московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана, защитника казанского "Рубина" Константина Плиева и игрока обороны московского "Динамо" Романа Евгеньева. В среду нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что выздоровел после заражения коронавирусом.
Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.